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فن

شاهد.. خالد النبوي يشوق جمهوره بـ تيزر ممالك النار

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:59 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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سعيد فراج
نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، تيزر (إعلان) تشويقيh لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم «ممالك النار» وعلق عليه، قائلًا: «قريبا».

مسلسل «ممالك النار» يحكي عن فترة الحكم العثماني وإسقاطهم للمماليك ويشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي بجانب خالد النبوي منهم مني واصف ومن تونس فتحي الهداوي وخالد هويسة ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر، ويشارك في إنتاجه عدد كبير من الشركات منها منصة Netflix.

من ناحية أخري ينتظر خالد النبوي عرضه فيلمه الجديد "يوم وليلة"، والذي يشاركه في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

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