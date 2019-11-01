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أخبار العالم

البيت الأبيض: مستعدون لعزل ترامب

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:59 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن البيت الأبيض إعلانه أنه مستعد لتحقق سيناريو عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط تكثيف الديمقراطيين جهودهم في هذا الاتجاه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول جاهزية الإدارة الأمريكية لنجاح الديمقراطيين: "نعم، مستعدون لأن يحدث العزل".

وأضافت جريشام أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، "أكدت بوضوح أن الأعضاء الديمقراطيين فيه ينوون التصويت لصالح" هذا القرار.

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن طبيعة القرار حول عزل ترامب غير معروفة مسبقا، لكن ذلك يمثل "أمرا يمكن توقعه".

واعتبرت المسؤولة أن الرئيس الأمريكي "لم يفعل أي شيء غير صحيح"، مشددة على أنه "لا شيء يجب أن يخفيه"، وقالت إن المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي تسببت بالأزمة، "كانت اتصالا هاتفيا عاديا مع زعيم أجنبي"، ولم يتم العثور على أي دليل يثبت محاولة سيد البيت الأبيض عرض "خدمة مقابلة خدمة" على نظيره.

ويأتي هذا التصريح بعد أن صادق مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى من الكونجرس التي يهيمن فيها حاليا الديمقراطيون، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية من التحقيق بشأن مسألة عزل ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري والذي يتهم من قبل معارضيه بسوء استخدام صلاحياته وتعريض أمن الولايات المتحدة الأمني إلى الخطر.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب إن ترامب "مارس الضغط" على زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وفي حال دعم مجلس النواب نهائيا عزل ترامب، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم إقالة سيد البيت الأبيض من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونجرس هذا الإجراء، الذي سيمثل، حال إقراره، أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
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