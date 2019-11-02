توفيق عكاشة: نعيش المرحلة التمهيدية لنهاية الزمان.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ضعف الثقافة والجهل سوءا كان من المحكومين والحكام يؤدي إلى انسداد قنوات الاتصال التي تحمل الذهاب والإياب بين الحاكم والمحكوم.





وأضاف عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه يجب على القنوات والبرامج العمل على تثقيف الشعب بكافة الوسائل والطرق، لأننا فى مرحلة تاريخية وهي المرحلة التمهيدية لنهاية الزمان.





وأشار عكاشة إلى، أن المرحلة التمهيدية لأخر الزمان ستكون قصيرة جدا ومدتها لا تتجاوز الخمس أعوام، ومن ثم ستبدأ مرحلة جديدة وهي المرحلة الفعلية لأخر الزمان من خلال الحرب العالمية الثالثة التى تعرف لدي الأخوة اليهود والأخوة المسيحيين بإسم حرب هرمجدون.



