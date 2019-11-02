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توك شو

توفيق عكاشة: نعيش المرحلة التمهيدية لنهاية الزمان.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
الاعلامي توفيق عكاشة
الاعلامي توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ضعف الثقافة والجهل سوءا كان من المحكومين والحكام يؤدي إلى انسداد قنوات الاتصال التي تحمل الذهاب والإياب بين الحاكم والمحكوم.

وأضاف عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه يجب على القنوات والبرامج العمل على تثقيف الشعب بكافة الوسائل والطرق، لأننا فى مرحلة تاريخية وهي المرحلة التمهيدية لنهاية الزمان.

وأشار عكاشة إلى، أن المرحلة التمهيدية لأخر الزمان ستكون قصيرة جدا ومدتها لا تتجاوز الخمس أعوام، ومن ثم ستبدأ مرحلة جديدة وهي المرحلة الفعلية لأخر الزمان من خلال الحرب العالمية الثالثة التى تعرف لدي الأخوة اليهود والأخوة المسيحيين بإسم حرب هرمجدون. 

وأكد عكاشة ، أن ثورات الربيع العربي التى هي تكون من ضمن حروب الجيل الرابع استخدموا فيها وسائل الاتصال من خلال الإنترنت والإعلام الإلكتروني، مشيرا إلى أننا نعيش حاليا فى حياة افتراضية جميعها كذب فى كذب مليئة بالشائعات من خلال ما يطلق عليه الآن الذباب الإليكتروني.
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