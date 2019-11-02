من خلال ١٠ ثواني.. بشرى تستعرض أنوثتها بفيديو من غنائها













شاركت الفنانة بشرى، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بفيديو خلال ١٠ ثواني لها بإطلالة أنيقة.وظهرت بشرى، وهى تغني فى أحدى الحفلات بفستان سوارية ذهبى اللون، يبرز عن جمال رشاقتها وأنوثتها، ولم تتكلف بكثير من الأكسسورات لأطلالتها وأكتفت بقرط بسيط.واعتمدت بشرى، على الميكب الهادى باللون الأورنج الفاتح الذى يتناسب مع لون بشرتها البرونزى، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمر، وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة تبرز جمال ملامحها وأنوثتها.وغنت بشرى اغنية،مش نظرة وابتسامة ، وعلقت قائلة بحب الأغنية دة.