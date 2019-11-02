فى عيد ميلاد ندي بسيوني ..20 صورة تكشف أنوثتها

يصادف اليوم السبت 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة ندى محمد مصطفى بسيوني (ندى بسيوني)، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1963، وأكملت اليوم عامها الـ56.



اشتهرت ندي بسيوني بأناقتها ، فهي من النجمات التي تحرص علي ظهورها متألقة دائما ، باختيارها للفساتين المتناسقة مع قوامها والتصميمات التى تبرز جمالها.



تعدت أطلالتها لتشمل السوارية والكاجوال والكلاسيك ،والجرائة التي تبرز أنوثتها لتصبح حديث السوشيال ميديا ،وأنها من النجمات التي تتمتع بجمال طبيعي بعيد عن عمليات التجميل .



ونعرض لكِ مجموعة من الصور لأجمل إطلالات ندي بسيوني فى مناسبات مختلفة.

