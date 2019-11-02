أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يفتح النار على أحمد عفيفي ويلقنه درسا.. فايلر مستاء فى معسكر الأهلي بالإمارات









رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تصريحات الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الأهلى السابق عن ضرورة ذهاب جماهير الأهلى للمطار لاستقبال تركى آل الشيخ والاعتذار له فور وصوله إلى القاهرة .





نشر موقع "صدى البلد" فى صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز.كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز ، بالإضافة إلى رده للشرط الجزائي الخاص بالزمالك عقب توقيع عبد الله السعيد للزمالك.سافرت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى الإمارات لخوض معسكر على ملعب شباب الأهلي بالممزر القريب من فندق إقامة الفريق.دافع نيكوس كارانيكاس لاعب نادي لاريسا اليوناني، عن زميله عمرو وردة الذي اشتبك مع جماهير باناثينايكوس في آخر مباراة للفريق في الدوري اليوناني.قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تلقى اتصالا مفاجئا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية يطالبه بالحضور إلى السعودية حتى يتكفل بعلاجه.