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رياضة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يفتح النار على أحمد عفيفي ويلقنه درسا.. فايلر مستاء فى معسكر الأهلي بالإمارات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:25 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" فى صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:

هزور الخطيب قريبًا.. تركي آل الشيخ يفتح النارعلى أحمد عفيفي..فيديو

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز.

السادس اسأل عنه خالد بيبو.. تركي آل الشيخ يلقن عفيفى درسًا للمرة الثانية .. فيديو

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز ، بالإضافة إلى رده للشرط الجزائي الخاص بالزمالك عقب توقيع عبد الله السعيد للزمالك.

مدرب الأهلي مستاء من عدم خوض مباراة قوية بمعسكر الإمارات.

سافرت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى الإمارات لخوض معسكر على ملعب شباب الأهلي بالممزر القريب من فندق إقامة الفريق.

مسلم رائع لا يشرب الخمر.. لاعب نادي لاريسا يدافع عن عمرو وردة

دافع نيكوس كارانيكاس لاعب نادي لاريسا اليوناني، عن زميله عمرو وردة الذي اشتبك مع جماهير باناثينايكوس في آخر مباراة للفريق في الدوري اليوناني.

تفاصيل لقاء مؤمن زكريا وتركي آل الشيخ لعلاجه في أمريكا.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تلقى اتصالا مفاجئا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية يطالبه بالحضور إلى السعودية حتى يتكفل بعلاجه.


رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تصريحات الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الأهلى السابق عن ضرورة ذهاب جماهير الأهلى للمطار لاستقبال تركى آل الشيخ والاعتذار له فور وصوله إلى القاهرة .

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