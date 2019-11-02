مسلم رائع لا يشرب الخمر.. لاعب نادي لاريسا يدافع عن عمرو وردة

دافع نيكوس كارانيكاس لاعب نادي لاريسا اليوناني، عن زميله عمرو وردة الذي اشتبك مع جماهير باناثينايكوس في آخر مباراة للفريق في الدوري اليوناني.



وردة خطف الأضواء لأسباب كروية وغيرها خلال انتصار لاريسا الثمين 2-1 على أرض باناثينايكوس يوم الأحد في الدوري اليوناني.



عمرو وردة صنع هدفا وسجّل آخر، لكنه نجا أيضا من بطاقة حمراء بعد مشاحنة مع أحد لاعبي المنافس، قبل أن يشتبك لفظيا مع جماهير باناثينايكوس في نهاية المباراة ويركل دكة البدلاء، مما استدعى تدخُل رجال الأمن.



لكن كارانيكاس دافع عن وردة في تصريحات نقلها موقع MetroSports اليوناني: "المشكلة تتمثل في الإعلام، وردة نجم كبير، إنه لاعب صاحب قدرات مميزة ، إنه فتى رائع، هو لا يشرب الكحول، إنه مسلم رائع".



وأكمل: "وردة يبذل مجهودا كبيرا على أرض الملعب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة ، لماذا قد تمتلك جماهير باناثينايكوس مشكلة معه؟ لأنه معار من باوك، وبالتالي يسمع عادة الكثير من الهتافات من المدرجات ، عليه أن يكون حريصا، وألا يستفز الجماهير".