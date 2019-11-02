مدرب الأهلي مستاء من عدم خوض مباراة قوية بمعسكر الإمارات

سافرت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى الإمارات لخوض معسكر على ملعب شباب الأهلي بالممزر القريب من فندق إقامة الفريق.



ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي تدريباته يوميا خلال المعسكر معسكره بالإمارات، ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتحقيق أقصى استفادة منه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقى.



وكشف مهيب عبد الهادي مقدم برنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن رنيه فايلر المدير الفني للأهلى مستاء من المعسكر لعدم خوض مباراة قوية للوقوف على جاهزية الفريق ، حيث كان السبب الرئيسي لموافقة السويسري لسفر القلعة الحمراء هو خوض لقاء ودي قوي.



الجدير بالذكر أن بطولة الدورى المصرى متوقفة حاليًا لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.