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منوعات

انخفاض عمليات السطو في دول الاتحاد الأوروبي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أظهرت الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات" انخفاض عمليات السطو المبلغ عنها لدى الشرطة على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 24 % بين عامي 2011 و2017 من 522 ألف حالة سرقة إلى 396 ألف حادثة وهي التي تتم باستخدام القوة الجسمانية أو بالسلاح أو تحت التهديد.

وعلى مستوى الدول، جاءت رومانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أقل عدد من السرقات بالنسبة لكل 100 ألف نسمة، حيث سجلت 16 عملية سطو مبلغ عنها لدى الشرطة لكل 100 ألف من السكان في عام 2017 وجاءت استونيا والتشيك بعدها (15 حالة لكل دولة) ثم قبرص (14 حالة سطو) ثم سلوفينيا وسلوفاكيا والمجر وهي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي بها أقل عدد من عمليات السطو.

وفي المقابل ، سجلت أعلى معدل لعمليات السطو لكل 100 ألف شخص في بلجيكا (167 ) وفرنسا (150 ) وإسبانيا (144 ) ثم انجلترا وويلز والبرتغال.
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