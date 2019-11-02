وزير التعليم: افتتاح الدورة التدريبية لمعلمي الدين.. اليوم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يفتتح والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية.





وكتب الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سيتم افتتاح هذه الدورة التدريبية بمقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر".





كان ذلك ضمن العديد من أوجه التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بالخطاب الديني المنضبط والمعتدل، وترسيخ فكرة قبول الآخر وتطوير المناهج الدراسية للتركيز على الأخلاق الحميدة والمعاملات.





ومن المقرر أن يعقد اليوم، الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف، برئاسة وزير الأوقاف وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة.



