بلدية المحلة يجدد الثقة في كرم جابر

قام مجلس إدارة نادي بلدية المحلة بتجديد الثقة في كرم جابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد تعرضه للخسارة أمام فريق الرجاء بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.





وكان الجماهير قد طالبت برحيل كرم جابر المدير الفني للفريق الأول بعد فقدانه 5 نقاط في أول جولتين من المسابقة وظهور اللاعبين بشكل وأداء سيئ للغاية على حد تعبيرهم.





ويرى مجلس إدارة النادي أن كرم جابر يعمل بشكل جيد مع الفريق ومازال الموسم طويلا وسيعود لطريق الانتصارات خلال المواجهات القادمة.



