سيد عبدالحفيظ يوجه الشكر لنادي شباب أهلي دبي

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر لإدارة نادي شباب أهلي دبي، على استضافة تدريبات الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الإمارات لمدة أسبوع، ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والتي يخوض خلالها الأهلي منافسات بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في تونس في أول مباراة للفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وأشاد عبد الحفيظ بالتعاون الرائع مع جانب إدارة نادي شباب أهلي دبي منذ وصول البعثة للإمارات عصر الخميس الماضي لبدء المعسكر الخارجي حيث فتح نادي شباب أهلي دبي ملاعبه لتدريبات الأهلي خلال معسكر الإمارات ، وخاض الفريق مرانه الأول يوم الخميس على فرع النادي الإماراتي بمنطقة العوير، فيما أدى مرانه أمس على فرع النادي بالممزر والقريب من فندق الإقامة.



ويأتي معسكر الأهلي الحالي في ظل توقف بطولة الدوري المحلي حاليًا بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، كذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.