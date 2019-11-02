هيئة الانتخابات الجزائرية تعلن قائمة المرشحين للرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات الجزائرية اليوم السبت القائمة الأولية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع اجرائها يوم 12 ديسمبر.



وضمت القائمة 5 أسماء أغلبها كان متوقعا بالنسبة للجزائريين، وشملت كلا من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق ، بالإضافة عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة.



كما تضمنت القائمة الأولية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في الأفالان.



و تعبر هذه الأسماء ذات الثقل السياسي في الشارع مقارنة بباقي المرشحين، نظرا لماضيها و تاريخها السياسي و المناصب التي تقلدتها.