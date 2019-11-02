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أخبار العالم

هيئة الانتخابات الجزائرية تعلن قائمة المرشحين للرئاسة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
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رحيم يسري
أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات الجزائرية اليوم السبت القائمة الأولية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع اجرائها يوم 12 ديسمبر.

وضمت القائمة 5 أسماء أغلبها كان متوقعا بالنسبة للجزائريين، وشملت كلا من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق ، بالإضافة عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة.

كما تضمنت القائمة الأولية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في الأفالان.

و تعبر هذه الأسماء ذات الثقل السياسي في الشارع مقارنة بباقي المرشحين، نظرا لماضيها و تاريخها السياسي و المناصب التي تقلدتها.
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