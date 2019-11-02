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رياضة

حسين السيد يؤدي تدريبات تأهيلية في دبي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدى حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.

وينفذ السيد، برنامجا تأهيليا تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، وذلك بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مران الأمس.

وشهدت حالة حسين السيد، تحسنا كبيرا بعد زوال التورم في موضع الإصابة وبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
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