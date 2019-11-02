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رياضة

الجنايني يوجه رسالة مهمة لوسائل الإعلام بخصوص تنظيم أمم أفريقيا تحت 23 سنة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:07 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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منتصر الرفاعى
أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، أن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري.

ويشارك المنتخب الأوليمبي للفراعنة بقيادة شوقي غريب ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأشار عمرو الجنايني إلى أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.

وطالب رئيس الجبلاية وسائل الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
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