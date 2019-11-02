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أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو لوضع حد لتهديد الصحفيين في أنحاء العالم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:52 م
المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس
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أ ش أ
دعت الولايات المتحدة إلى وضع حد فوري لكافة أشكال التهديد والتخويف والعنف ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام بسبب عملهم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس اليوم السبت إنه بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تتذكر الولايات المتحدة أولئك الصحفيين الذين قُتلوا أثناء قيامهم بوظائفهم.

وأضافت أنه منذ شهر ديسمبر عام 2018 ، ظل ما يزيد عن 250 صحفيًا محتجزين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة على دعم بلادها الثابت لحرية الصحافة وأن ذلك ما يؤكد عليه الدستور الأمريكي.

ولفتت إلى أنه في العديد من الأماكن حول العالم، يتعرض الصحفيون للقتل والتعذيب والسجن والمضايقة بسبب نشرهم تقارير تكشف الفساد وتواجه المنظمات الإرهابية والإجرامية.

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