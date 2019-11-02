دكتور ومستشار وضابط.. تعرف على عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف

ظهر فى الآونة الاخيرة العديد من الاشخاص يقومون بانتحال صفة مستشار ودكتور وضابط بالاضافة الى غيرها من المهن التى يعاقب عليها القانون طبقا للقانون.



عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى عقوبة اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.



لبس كسوه رسمية بدون حق:

نصت الماده ١٥٦ من قانون العقوبات "كل من لبس علانيه كسوه رسميه بغير ان يكون حاءزا للرتبه التي تخوله ذلك او حمل علانيه العلامه المميزه لعمل او وظيفه من غير حق يعاقب بالحبس مده لاتزيد علي سنة"



وهناك شروط لتلك الجريمة لابد من توافراها وهى:

_لبس كسوه رسمية او حمل علامة مميزه لعمل او لوظيفه علانية

_ان يكون ذلك بدون حق

_القصد الجنائية

وبالنسبه للكسوه الرسمية



التلقب بلقب من القاب الشرف او رتبة او وظيفة:

نصت الماده ١٥٧ عقوبات "يعاقب بغرامه لاتتجاوز ٢٠٠ جنيه كل من تقلد علانيه نشانا لم يمنحه او لقب نفسه كذلك بلقب من القاب الشرف او برتبه او بوظيفه او بصفه نيابيه عامه من غير حق".



وتقوم تلك الجريمه علي ركنين وهما:

الركن المادي:

وهو يتمثل في سلوك ايجابي علني وهو تقلد نيشان علنا لم يكنوقد منح لحامله او تلقيب الفاعل نفسه علنا بطريقه شفويه او مكتوبه في بطاقه تحمل الاسم بلقب من القاب الشرف الوطنيه حالة كونه لم يعط ذلك اللقب او تلك الرتبه



الركن المعنوي:

وهو انصراف الاراده الي تقلد النيشان او تلقيب النفس بلقب



ماذا لو تقلد الشخص نيشانا اجنبيا او لقب نفسه بلقب من شرف اجتبي او رتبه اجنبية؟

نصت الماده ١٥٨ عقوبات "يعاقب بغرامه لاتتجاوز ٢٠٠ جنيه كل مصري تقلد علانيه بغير حق او بغير اذن من رءيس الجمهوريه نشانا اجنبيا او لقب نفسه كذلك بلقب من شرف اجنبي او برتبه اجنبية".



ونصت الماده ١٥٩ من قانون العقوبات "في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمه ان تامر بنشر الحكم باكمله او بنشر ملخصه في الجرايد التي تختارها ويكون النشر علي نفقه المحكوم علية".