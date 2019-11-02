إياب الكونفدرالية.. قائمة بيراميدز لموقعة يانج أفريكانز فى دور الـ 32 التكميلي

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وسبق لفريق بيراميدز أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان



خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعبد الله بكري وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور



خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا وأحمد توفيق ومحمد فاروق ومحمد فتحي



خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس

