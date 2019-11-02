Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته في العين السخنة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أدى المنتخب الأولمبي مرانه مساء اليوم على ملعب وادي دجله بالعين السخنة، في إطار استعدادته الجادة لبطولة الأمم الافريقية للشباب تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

تنوعت التدريبات التخصصية للمدافعين والمهاجمين انهاها الكابتن شوقي غريب المدير الفني بتقسيمة بين اللاعبين ، ونصح المدير الفني اللاعبين بتجنب الالتحامات القوية في المران خشية الإصابات.

وكان المران بدأ بملاحظات علي طريقة لعب المنتخب المالي بعد أن شاهد اللاعبون تسجيلا لاحدي مبارياتهم في التصفيات الافريقية المؤهلة والدور المطلوب من كل لاعب داخل الملعب.

وسيطرت حالة من الجدية بين اللاعبين خلال المران وسعي كل لاعب لإثبات ذاته أمام الجهاز الفني لنيل ثقته. ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير بالعين السخنة مساء الغد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة السعودية وديا السبت

عبدالله يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة السعودية الثانية

المنتخب الأولمبي في مواجهة السعودية وديا للمرة الثانية

أمين عمر حكما لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره السعودي الودية

اليوم.. الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية في أمم إفريقيا

مران صباحي قوي للمنتخب الأوليمبي.. صور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة حول عودة الجماهير وتطبيق تقنية الفيديو

بالنكهات المختلفة.. طريقة عمل بطاطس شيبسي مثل المصنع

بالجينز المقطع.. زوجة ماجد المصري فى جلسة تصوير جديدة: الصمت حياة

اخبار الرياضة.. رسائل نارية إلى عفيفي من تركي آل الشيخ.. مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. ودروجبا يصدم صلاح

الباز يرد الجزيرة بعد عرض خناقة طالبة وعميد حقوق طنطا.. فيديو

سنرى هذا الأمر الأسبوع المقبل.. هجوم ناري من جوارديولا على ساديو ماني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المطرب اللبناني سعد رمضان يحيي حفل مهرجان الموسيقى .. صور

تطوير مصر: وفرنا عروضاً للتشطيبات والتأثيث لمشروعاتنا بالقاهرة والساحل الشمالي

شوقي غريب يذاكر مالي بالفيديو قبل أمم أفريقيا .. صور