حقيقة طلاق هادى الباجوري لـ ياسمين رئيس| شاهد

كشف المخرج هادى الباجورى حقيقة انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس والتى انتشرت فى الفترة الاخيرة وخاصة بعد نشر ياسمين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن انفصال الأزواج.



وقال هادى الباجورى خلال لقائه فى برنامج "theinsiderar" : "ان كل ما تردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وكل ما حدث ان ياسمين نشرت تعليقا عبر تويتر تتحدث فيه عن انفصال الأزواج بشكل عام ولا تقصد اى شئ من ورائه ولكن تم نشر الخبر على أنه طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري".



وأضاف هادى الباجورى قائلا : "ليس هناك خلافات كما تردد واتمنى ان يتحرى الجميع الدقة قبل كتابة اى معلومة".



وكانت ياسمين رئيس نشرت تعليقا عبر حسابها على تويتر تقول فيها :""في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".



وجاءت ردود الفعل حول تعليقها الغامض بين علامات الاستفهام والتخمين بطلاقها من المخرج هادى الباجورى وتساءل البعض هل انفصلت ياسمين رئيس عن المخرج هادى الباجورى أم لا.



يذكر أن ياسمين رئيس تقوم حاليا بتصوير دورها فى فيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد عادل إمام ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.



