مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

قال مصطفى يونس، كابتن مصر والأهلى السابق، إن تركي آل الشيخ محب للأهلى وأخطأنا في حقه عندما تم إهانة لوالدته، مما أدى إلى غضبه وتوجه إلى نادي الزمالك وموله، وتعاقد لهم على 3 صفقات مهمة.



وأضاف يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تركي آل الشيخ من ضمن جمهور النادي الأهلي، ويستحق الشكر بعد أن سامح في الإهانة التي وجهت إلى لوالدته، وما قاله في حق الأهلى أنه عصابة يستوجب الاعتذار.



وأكد أن جميع الأطراف أخطأت في أزمة النادي الأهلي، وهم مجلس إدارة وجمهور الأهلي، وتركي الشيخ، والجميع يجب أن يعتذر فكل من أخطا عليه الاعتذار.



وكشف يونس «هناك أشخاص لا تريد أن يدعم تركي آل الشيخ نادي الأهلي اللي بيحبه، ولما اتعرضت عليه عوضوية نادي الزمالك رفضها».



واختتم مصطفى يونس، كيف يكون نادي كبير بحجم الأهلي وتاريخه ولا يمتلك ملعب يلعب عليه.

