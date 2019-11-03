تسهيلات للمشجعين .. المنتخب الأولمبي ينتظر مؤازرة الجماهير في أمم إفريقيا

ينتظر المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب مؤازرة الجماهير المصرية في منافسات أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تنطلق في مصر يوم 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر نفسه ، على أن يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أول 3 منتخبات في البطولة.



وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة ، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة وتسهيل مهمة وصول الجماهير للمدرجات في اسرع وقت وبسهولة.



وتم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى التي تلعب مبارياتها باستاد القاهرة الدولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالى، والثانية التى تتنافس باستاد السلام منتخبات نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.