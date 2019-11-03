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رياضة

عبد الله السعيد له بديل.. وليد صلاح: لن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:40 ص
عبد الله السعيد لاعب
عبد الله السعيد لاعب بيراميدز
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ريهام بكير
أكد وليد صلاح الدين، لاعب الاهلي السابق ، أنه لم يقل إن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ، لم يخطئ بتوقيعه للزمالك وهو يلعب للنادي الأهلي، ولكن كان رأيه بأن القلعة الحمراء لا تمدد عقده ، ثم تعلن بيعه ، مشددا على أن المارد الأحمر قبل التعاقد مع أي لاعب عبر تاريخه يسأله أولا "انت عايز تلعب للاهلي ولا لا ؟".

وأضاف صلاح الدين لقناة الأهلي : أنه في حين يتعلق الأمر في التحليل الفني للمباراة ، لابد أن يقول رأيه بما يرضي الله ، ولن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير ، وهو أن الأهلي بعد رحيل السعيد ، فقد مركزا مهما في الملعب ، حاول تعويضه صالح جمعة فترة ، وناصر ماهر بعض الوقت ، وكنت أول من صرحت بضرورة التعاقد مع محمد مجدي أفشة ، وهو الآن في الأهلي.

وأشار إلى أن التحليل الفني للمباريات، هو من احتسبه الجماهير، إنني أدافع عن عبد الله السعيد، وأنه ليس له بديل، لكن هذا مقتصر عن بعض المباريات لحين تعاقد المارد الأحمر مع بديل جيد ، وهو ما تجده في منتخب مصر حاليا ، ان مركز "10" في صفوف الفراعنة هما السعيد وأفشة.

وشدد على أن السعيد ارتكب خطأ كبيرا سيندم عليه في السنوات المقبلة برحيله عن الأهلي، وكنت أتمنى أن يختتم مشواره بالقلعة الحمراء.
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