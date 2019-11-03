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أخبار العالم

شاهد.. ترامب يطير فوق تمثال الحرية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:49 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نشر الجمهوري كيفين مكارثي عضو مجلس النواب الأمريكي صورة من داخل الطائرة الرئاسية أثناء توجهه رفقة الرئيس دونالد ترامب.

ويظهر مكارثي بالصورة رفقة ترامب وعضو الكونجرس ورجل الأعمال مارك ميدوس.

وقال مكارثي على تويتر: "مع الرئيس ترامب ومارك ميدوس في نيويورك، لقد طرنا للتو فوق تمثال الحرية في مارين وان- وهو شرف لا يصدق حيث أفكر في جدي الذي هاجر عبر جزيرة إليس في عام 1921".

وكان الرئيس الأمريكي، دعا قبل ركوب الطائرة الرئاسية نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، وذلك بعدما بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات مساءلته.
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