شاهد.. ترامب يطير فوق تمثال الحرية

With President @realDonaldTrump & @RepMarkMeadows in New York. We just flew over the Statue of Liberty in Marine One—an incredible honor as I think of my grandfather who immigrated through Ellis Island in 1921.



America is the greatest country on earth! 🚁🗽🇺🇸 pic.twitter.com/MTKOqOxvT2 — Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 3, 2019

نشر الجمهوري كيفين مكارثي عضو مجلس النواب الأمريكي صورة من داخل الطائرة الرئاسية أثناء توجهه رفقة الرئيس دونالد ترامب.ويظهر مكارثي بالصورة رفقة ترامب وعضو الكونجرس ورجل الأعمال مارك ميدوس.وقال مكارثي على تويتر: "مع الرئيس ترامب ومارك ميدوس في نيويورك، لقد طرنا للتو فوق تمثال الحرية في مارين وان- وهو شرف لا يصدق حيث أفكر في جدي الذي هاجر عبر جزيرة إليس في عام 1921".وكان الرئيس الأمريكي، دعا قبل ركوب الطائرة الرئاسية نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، وذلك بعدما بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات مساءلته.