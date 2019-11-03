جامعة عين شمس تحقق المركز الأول فى التصنيف الدولى index Nature

أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس تحقيق الجامعة انجازًا جديدًا فى مجال التصنيف الدولى ، حيث احتلت الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية فى تصنيف index Nature السنوي عن الفترة من من أول أغسطس 2018 حتى 31 يوليو 2019 ، جاء ذلك وفقًا للموقع الرسمى للتصنيف.



و يعتمد هذا التصنيف على مؤشرات البحث العلمى للجامعة وتصنيفها وفهرستها باسم الباحثين والجهة البحثية المنتمين لها عن طريق مجموعة من الباحثين فى عدة مجالات لفحص الإنتاج العلمي لكل مؤسسة بحيادية .



وقد عبر رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالنجاحات المتتالية لمكتب التصنيف الدولى ومجهوداته التى يقوم بها بالتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة من أجل رفع التقييم العالمى لها.



وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و المشرف العام على التصنيف الدولى للجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على أربعة مقاييسوهي(عدد المقالات البحثية ،الاسهام النسبى لكل باحث فى مقال معين ، التعاون فى انتاج البحث أو المقال ،عدد الباحثين المشاركين ).



وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى أن هذا التصنيف يظهر تفوقًا كبيرًا لمنظومة البحث العلمى بالجامعة ، مؤكدًا احتلال مصر للمركز الثانى فى هذا التصنيف أيضًا على المستوى الأفريقى .



ومن جانبه أكد أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن نتائج هذا التصنيف جاءت لتعلن عن ثمار ما يقوم به قطاع الدراسات العليا والبحوث فى مجال البحث العلمى والنشر الدولي ، حيث يحرص القطاع على تنظيم دورات تدريبية بشكل دوري منتظم بالتعاون مع بنك المعرفة المصري لتعريف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكيفية نشر إنتاجهم العلمى دوليًا وتعريفهم بأبرز المجلات العالمية فى مختلف المجالات العلمية .



وفى هذا الاطار قام القطاع بإنشاء مكتب للنشر الدولي يتبعه وحدات اتصال فرعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة لتسهيل التواصل مع اللجنة الرئيسية للنشر الدولي.



وقد صرح الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي أن مكتب التصنيف الدولى بالجامعة قد قام بمخاطبة قواعد البيانات العالمية SCOPUS وبنك المعرفة المصرى بتصحيح وتوحيد اسم جامعة عين شمس فى قواعد البيانات العالمية المعروفة ومواقع النشر الدولية ، وهو ما اسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا والمنسوبة لجامعة عين شمس .