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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لقطع غيار السيارات بالقليوبية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
حملة امنية
حملة امنية
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إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مسئول مصنع قطع غيار سيارات غير مرخص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية بضبط مسئول مخزن لتجارة قطع غيار السيارات دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان لتجميعه 13112 ألف قطعة غيار سيارات دون فواتير وإعادة تعبئتها وتدوين عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ذات منشأ أجنبى عن طريق دمغ بلد المنشأ على القطعة بماكينة ليزر "خلافا للحقيقة" لتضليل الجهات الرقابية .

وتم ضبط 2 جهاز كمبيوتر وطابعة ليزر بالإضافة إلى كميات من العبوات الفارغة والإستيكرات مدون عليها ماركة مقلدة تمهيدا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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