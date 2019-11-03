الاتحاد السكندري يستضيف المحرق البحريني في البطولة العربية

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب درو الـ 16، من البطولة العربية.



ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، قبل الذهاب إلى البحرين لخوض لقاء لإياب، بينما يطمح فريق المحرق في تفيجير مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيد البلد.



وكان الاتحاد السكندري تأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة العربية، بعد الفوز على العربي الكويتي، بثلاثية أهداف دون رد، بمجموع مبالراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني على حساب سباب قسنطينة الجزائري.



يذكر أن الاتحاد والإسماعيلي هم ممثلي مصر في البطولة العربية هذا الموسم، نظرا لأتبارط الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بالبطولات الإفريقية.





