من بينهم 39 معاقاً.. تعيين 2401 شاب من القليوبية في القطاع الخاص

أعلن المهندس فتحى دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، تعيين 2401 معينا من بينهم 39 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص من بين 7232 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، إضافة إلى 279 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.





واكد دسوقي، في بيان، اليوم الأحد، أن المديرية أجرت قياسا لمستوى مهارة 2020 عاملا على المهن المختلفة فضلا عن استخراج 1956 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 5 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و31 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال سبتمبر 2019.





وأوضح مدير المديرية أنّه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 129 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، بينهم 32 مؤهلات عليا، و54 متوسطة، و5 فوق المتوسطة، و38 دون مؤهل.





وأكد دسوقي أنّه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و78 عاملا، وبلغ إجمالي ما تم صرف لرعاية هذه الفئة مليونا و507 آلاف جنيه، بينها 184 ألفا و400 جنيه للمناسبات والأعياد، و 23 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية".





ولفت إلى التفتيش على 494 منشأة في مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 34 حملة على 50 منشأة ، وعدد المحاضر ضد المنشآت المخالفة 363 محضرا، وإجراء التفتيش على 397 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وبلغت المخالفات التي تحرر لها محاضر 179 محضرا، كما بلغت الشكوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 167 شكوى، وتمت تسوية 19 شكوى وديا وإحالة 51 للقضاء، وحفظ 20 شكوى، ومازالت هناك 77 شكوي تحت البحث والدراسة.



