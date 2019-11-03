افتتاح مركز شباب الجدي في شمال سيناء

افتتحت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب جديد " الجدي " بشمال سيناء، حرصًا من الوزارة على توفير مراكز الشباب لكل مناطق شمال سيناء، تم افتتاح مركز شباب الجدي لخدمة أهل وسط سيناء.





وبحسب بيان، يتكون مركز شباب الجدي من حديقة أطفال على أحدث المواصفات، مكتبة بها 2000 كتاب، صالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة، 6 أجهزة كمبيوتر، وحمام السباحة، ملعب نجيل صناعي، (2) غرفة لتغيير الملابس، صالة حاسب آلي، صالة تنس طاولة، بلياردو، بالإضافة إلي تجهيزات المركز بالأثاث .





يذكر أن المركز أصبح جاهزًا لاستقبال المترددين من أبناء قرية الجدى بوسط سيناء.



