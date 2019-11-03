السجن 7 أعوام لـ سفير كويتي.. لهذا السبب

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكما يقضي بسجن سفير كويتي يعمل لدى إحدى الدول في الخارج، لمدة سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الاختلاس؛ بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.





وأسندت النيابة العامة للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار، أي نحو 726 ألف دولار؛ وتضمن الحكم القضائي عزل السفير.





ولم تذكر الصحيفة اسم السفير أو مقر عمله.





وتشهد المحاكم الكويتية، في الوقت الحالي، قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام في بضع جهات رسمية.



