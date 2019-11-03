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أخبار العالم

السجن 7 أعوام لـ سفير كويتي.. لهذا السبب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:49 م
السجن 7 أعوام لـ
السجن 7 أعوام لـ سفير كويتي
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكما يقضي بسجن سفير كويتي يعمل لدى إحدى الدول في الخارج، لمدة سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الاختلاس؛ بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأسندت النيابة العامة للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار، أي نحو 726 ألف دولار؛ وتضمن الحكم القضائي عزل السفير.

ولم تذكر الصحيفة اسم السفير أو مقر عمله.

وتشهد المحاكم الكويتية، في الوقت الحالي، قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام في بضع جهات رسمية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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