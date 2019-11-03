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أخبار العالم

لسرقة حظائر ماشية.. شرطة الرياض توقف 3 سعوديين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:45 م
شرطة الرياض
شرطة الرياض
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محمود نوفل
ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض القبض علي ثلاثة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث وذلك بعدما توافرت دلائل عن تورطهم في إقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها.

ووفقا لتصريحات رسمية صادرة من شرطة منطقة الرياض وعلي لسان متحدثها الرسمي المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن من ضمن التهم التي وجهت للمواطنين الثلاثة ايضا سلب ما بحوزة المواطنين من نقود ومقتنيات ، لافتا الي ان المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء علي الأموال قد لعبت دورا كبيرا في ذلك.

وكشف المتحدث بإسم شرطة الرياض بأنه ووفقا لإجراءات مباشرة أولية بحق المتهمين الثلاثة فقد أقرّوا جميعا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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