في أقل من دقيقة.. إليك حماية تطبيق واتساب على آيفون وأندرويد

أعلن تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، عن إطلاق خاصية استخدام بصمة الإصبع كوسيلة حماية إضافية لتطبيقها، على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، والتي يتوفر بها مستشعر لبصمة الإصبع بالهاتف Fingerprint scanner.



وفي بداية العام الحالي طرحت الشركة المالكة للخدمة "فيسبوك" الخاصية للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "iOS"، والتي عملت على تطويرها وإتاحتها لهواتف أندرويد فيما بعد، ولحسن الحظ لن تحتاج إلى تسجيل بصمة أصابعك مرة أخرى عندما تستخدم هذه الميزة سيعتمد WhatsApp على المصادقة البيومترية الموجودة على الجهاز، أي أنه بمجرد تمكين الوظيفة سوف يستخدم التطبيق بصمة الأصبع المحفوظة على النظام، وإليك كيفية تشغيل ميزتي قفل تطبيق واتساب باستخدام البصمة أو FaceID، وفقا لما ذكره موقع "the next web".



- لنظام التشغيل أندرويد:



1. افتح تطبيق WhatsApp.



2. انتقل إلى الإعدادات "Settings" من الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.



3. ثم اضغط على خيار الحساب "Account"، ثم الخصوصية "Privacy".



4. مرر لأسفل ومن خلال خيار قفل استخدم بصمة الإصبع "Fingerprint lock"، قم بتمكين الزر واختيار المدة التي يتم فيها قفل التطبيق.



- لنظام التشغيل iOS:



يمكنك إتباع نفس الخطوات لتشغيل ميزة قفل التطبيق ببصمة الأصبع على هواتف آيفون، ولتفعيل قفل التطبيق بميزة FaceID اتبع الخطوات التالية:



1. افتح تطبيق WhatsApp.



2. انتقل إلى الإعدادات "Settings" من الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.



3. ثم اضغط على خيار الحساب "Account"، ثم الخصوصية "Privacy".



4. ومن خيار قفل الشاشة قم بتشغيل Require Face ID.