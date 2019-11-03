بعد تسببها في وقفه عن الغناء.. شاهد | أجمل إطلالات خطيبة محمد الشرنوبي

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا توضح فيه قرارها بشأن إيقاف الفنان محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.



وكان نزاع مطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر بعد شكوى المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.



يذكر أن الشرنوبي والطباخ أعلنا عن ارتباطهما قبل ان ينفصلا وتحدث بينهما نزاعات.



وتحرص الطباخ على مشاركة جمهورها دائمًا صور لها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتتألق سارة الطباخ بإطلالات تخطف الأنظار، وتعتمد في وضع الميك أب الهادئ على ملامحها الرقيقة.



وتنهال آلاف التعليقات على صور سارة الطباخ، والتي يكون ابرز اطلالتها بالكاجوال، وتتميز في ارتداء نظارات شمسية تبهر الجميع.

