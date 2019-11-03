الدوري الإنجليزي.. ليستر يفوز على كريستال بالاس ويصعد للمركز الثالث

واصل نادي ليستر سيتي سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيقه الفوز على مضيفه نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.



افتتح التركي سوينكو التسجيل لليستر في الدقيقة 57، من متابعة لركنية رائعة نفذها جيمس ماديسون، قبل أن يؤمن جيمي فاردي فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 88، بعد تمريرة رائعة من جراي والذي اخترق بشكل رائع من الجهة اليسرى.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليستر سيتي للنقطة 23 وضعته في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي كريستال عند النقطة 15 في المركز التاسع.