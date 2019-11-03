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اقتصاد

البنك الأهلي يشيد بدور جهاز تنمية المشروعات في دعم الشباب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:12 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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محمد صبيح - محمد يحيى
أشاد ممدوح ابو عافية مسئول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بدور جهاز تنمية المشروعات في دعم الشباب بالخدمات المالية وغير المالية وخاصة الخدمات التسويقية، لافتا الى أهمية التخطيط لتسويق منتج المشروع الصغير مع بدء تأسيس المشروع.

وأوضح ابو عافية خلال كلمته بجلسة التمويل والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أبو عافية أن التسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم جدا ويجب التفكير فيه مع بداية التفكير في تأسيس المشروع الصغير.

وأوضح ان حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل لـ64.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى أن ثلث محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي موجه للقطاع الزراعي.
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