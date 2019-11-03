الكشوف المبدئية: ترشيح 968 لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أعلن الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات على مستوى الكليات.



أوضح شديد أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين للترشح بلغ 627 طالب و410 طالبة بإجمالي عدد 1037 .



تم استبعاد 69 من المتقدمين لعدم انطباق شروط الترشح عليهم ليخوض الانتخابات الطلابية 968 طالب وطالبة.



يذكر أنه سيتم تلقى الطعون يوم الأثنين الموافق 4/11/2019 ،وإعلان الكشوف النهائية يوم الثلاثاء 5/11/2019.



