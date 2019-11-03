قرار من حسام البدري بشأن وسائل الإعلام | تفاصيل

قرر الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور المران الأول للفريق لمدة ١٥ دقيقة ، وذلك مساء الثلاثاء المقبل مع بدء المعسكر التحضيري.



وسيكون المران في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسي في أول أيام معسكر الفريق.



وينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم الثلاثاء ويتخلله مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي ١٤ و١٨ من نفس الشهر في إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.