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رياضة

ماذا قال ميتشو للاعبي الزمالك قبل مران اليوم؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:23 م
ميتشو
ميتشو
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي المقام حاليا بملعب المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء حديث ميتشو مع اللاعبين والذي استمر لما يقرب من عشر دقائق عن عدة جوانب منها الفني ومنها التحفيزي.

وجدد المدير الفني إشادته بالتزام وتركيز اللاعبين خلال أحداث المعسكر، وحرصهم على اتقان وتنفيذ المطلوب منهم على أكمل وجه.

كما وجه المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية المعينة التي ستنفذ اليوم وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع .

وعقب ذلك أشار ميتشو بانطلاق المران وقسم اللاعبين لمجموعات فنية.

قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم تدريب اللاعبين على بعض الامور الفنية المعينة، والتمريرات السريعة ونقل الكرة في مربعات .

وتولى كل فرد بالجهاز الفني للفريق مجموعة، بينما قام ميتشو بالإشراف على هذه المجموعات وتوجيه التعليمات لهم بمساعدة معاونيه.
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