Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: أطالب بكشف هوية مسرب مكالمتي مع رئيس أوكرانيا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه".

وأضاف أن "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديمقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا النقاب عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".

يأتي ذلك وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هوية ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.

وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسئول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديمقراطي جون بايدن.
Advertisements

ترشيحاتنا

فوائد شرب الماء الساخن.. يحسن الدورة الدموية | رقم 6 الأهم

بديل الفياجرا .. طعام طبيعي يزيد الرغبة والقدرة.. احرص على تناوله يوميا

لو شاكك انه مش ابنك أو بنتك.. تعرف على إجراءات إقامة دعوى النسب

اخبار النادي الأهلي اليوم.. ملعب مباراة النجم الساحلي.. ونجما الأحمر بالزي الخليجي

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

عمر جابر يكشف موقفه النهائي من العودة لنادي الزمالك ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر