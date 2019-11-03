ترامب: أطالب بكشف هوية مسرب مكالمتي مع رئيس أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه".



وأضاف أن "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديمقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا النقاب عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".



يأتي ذلك وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هوية ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.



وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسئول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديمقراطي جون بايدن.

