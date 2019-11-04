هل الاحتفال بـ عيد الحب حرام ؟ .. الإفتاء تجيب

يستعد المصريون للاحتفال بـ عيد الحب المصري والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام.



وفي هذا السياق علقت دار الإفتاء المصرية على الاحتفال بعيد الحب المصري ومدى جوازه شرعا.



وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لا مانع أبدا أن الناس تتفق على أيام معينة لتكون خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية مادام أنها لا تتعارض مع الشريعة مثل عيد الحب المصري و يوم الأم ليكون ليكون لنا بها مزيد من الاحتفاء وال تكريم وكذلك المدرس أو العامل أو الأب.



وتابع أنه لا مانع أن نتخذ يوما من الأيام ليظهر بعضنا حبه للآخر مثل عيد الحب المصري ، مشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له أنه يحبه في الله" ، ومفهوم الحب أوسع وأعم من تلك العاطفة بين الرجل والمرأة ،فمن الممكن أن أعبر فيه عن حبي لأولادي وأبي أمي وأصدقائي.



وأضاف أن بعض الناس يعترض أن هذه المناسبات أصولها ليست إسلامية بحجة أنه من باب التشبه بغير المسلمين وهذا الاعتراض ليس صحيحا ، فحتى يتم التشبه ويكون الإنسان متشبها لابد أن يكون قاصدا التشبه بآخر عن قصد ، وليس التشبه في الصورة والشكل.



وأكد أن هذا كله مقيد بأنه لا يتم فيه أي أشياء تخالف الشرع والدين، فيتم التعبير عن المشاعر في إطار الشرع والأخلاق والآداب.



وأما عن تسمية هذا اليوم عيد الحب المصري فليس فيه شيئا لأن كلمة عيد يعنى يوم يتكرر.

