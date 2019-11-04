توقف عن تناولها فورًا.. البطاطس المقلية تصيبك بخطر كبير

أكد موقع boldsky، أن البطاطس تفقد قيمتها الغذائية بمجرد وضعها بالزيت، بالاضافة إلى فقدان خواصها وفائدتها الغذائية.



وأضاف الموقع أن عند تعديها درجات حرارة تفوق 120 درجة مئوية تولد تفاعلًا كيميائيًا ينتج منتجات سامة، تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وانتشار التجاعيد والسمنة.



وأردفت دراسة ألمانية، أن البطاطس المقلية خطر كبير على الحوامل والمرضعات ورقائق الشيبسي وغيرهم من الأطعمة التي تحتوي على مادة «آكريلاميد» الكيميائيَّة السامَّة.



ونوهت بخطورة مادة الأكريلاميد، التي تعتبر مركب كيميائي مسرطن وسام للأعصاب، لذلك يجب تجنب هذة المادة بشكل أو بأخر.

