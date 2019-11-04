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مرأة

مش هتصدقي.. اقضي على كابوس الكرش بكوبين من هذا المشروب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
الكرش أصبح يشكل لك كابوسا وصعوبة فى ارتداء ما تريدين من ملابس يمكنك التخلص منه بوصفة سهلة وسريعة لها مفعول السحر في تعزيز الأيض وتحويل جسمك ماكينة لحرق الدهون إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد.

مكونات الوصفة:

ملعقتان من قشر القهوة المطحون
وملعقة من الحبهان
وملعقة من الزّنجبيل المطحون

طريقة تطبيق الوصفة:
فى وعاء به كوب من الماء تمزج المكونات ويتم تركها لمدة ساعة ثم تصفيتها وتناول كوب إلى كوبين منها على مدار اليوم وإذا استطعنا أن نزيد من كميّة الشرب يكون أفضل وسوف تلاحظين أنَّ الجسم بدأ بفقدان الوزن ومع تكرار تلك العملية ستكون النتيجة أفضل.
مش هتصدقي.. اقضي على كابوس الكرش بكوبين من هذا المشروب
مش هتصدقي.. اقضي على كابوس الكرش بكوبين من هذا المشروب
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