بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

فوجئ أهالي إحدى المناطق السكنية بحي الزهور في محافظة بورسعيد، بالصراخ مستنجدة بهم لتخليص زوجها من أشخاص يحاولون قتله، فهرع الأهالي لنجدة الزوجة، غير أنهم فوجئوا بأن الجاني هم قوة مكتب مكافحة المخدرات الذين أتوا لإلقاء القبض على الزوج، أحد كبار تجار المخدرات، لحظة اختبائه في المنزل عقب تتبعه وإعداد كمين لإسقاطه متلبسًا بمخدر الحشيش.





وأكد شهود العيان أن زوجة تاجر المخدرات أصدرت صيحات أثناء القبض عليه، بزعم ضرب زوجها من قبل أشخاص يعتدون عليه.





وعقب فشل محاولات الزوجة في تجميع الأهالي ليتمكن زوجها من الهرب صدرت في محاولة جديدة مصرع زوجها على يد الشرطة بقصد إثارة الرأي العام على مواقع التواصل.



