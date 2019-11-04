يشرف عليه شيخ الأزهر.. ننشر حسابات بيت الزكاة والصدقات المصري في البنوك

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١ه، يوم ٧ نوفمبر وحتى ٢٥ من نفس الشهر.



وأكد الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.



ويشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى، فضيلة الإمام الأكبر، وهو أكبر صرح فى مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدقات.



ونستعرض في هذا التقرير كيفية إخراج الزكاة والصدقات لبيت الزكاة، علما بأنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الاستفسارات وهو 15111



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263179/04 حساب الزكاة

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