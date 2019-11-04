يشرف عليه شيخ الأزهر.. ننشر حسابات بيت الزكاة والصدقات المصري في البنوك

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١ه، يوم ٧ نوفمبر وحتى ٢٥ من نفس الشهر.
وأكد الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.
ويشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى، فضيلة الإمام الأكبر، وهو أكبر صرح فى مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدقات.
ونستعرض في هذا التقرير كيفية إخراج الزكاة والصدقات لبيت الزكاة، علما بأنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الاستفسارات وهو 15111
بنك مصر
475/199/36 حساب الزكاة، 475/199/49 حساب الصدقات، 380/199/15 حساب الوقف، 475/120/134 حساب الدولار
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0041-605460-002 حساب الصدقات
0041-605460-003 حساب الوقف
البنك العربي الأفريقي
701610/3924/002 حاسب الزكاة
701610/3924/002 حساب الصدقات
701610/3924/555 حساب الوقف
swift cood : araiegcxazh
البنك الأهلي المصري
14433070811406102022 حساب الزكاة
14433070811406109098 حساب الصدقات
14433070811406101019 حساب الوقف
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2305340 حساب الزكاة
2305340 حساب الصدقات
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swift coode: sucaegcxgiz
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1000303/41/637 حساب الزكاة بالجنيه
1000303/41/699 حساب الزكاة بالدولار
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20317211269 حساب الزكاة بالمصري
20317211321 حساب الصدقات بالمصري
20317742365 حساب الوقف بالمصري
20318070526 حساب الصدقات بالدولار
20318061442 حساب الزكاة بالدولار
20318070530 حساب الوقف بالدولار
swift coode : qnbaegcxxx
بنك بلوم مصر
100000315551 حساب الزكاة
100000315552 حساب الصدقات
100000315553 حساب الوقف
بنك عودة
263179/04 حساب الزكاة
263179/05 حساب الصدقات.
وأكد الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.
ويشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى، فضيلة الإمام الأكبر، وهو أكبر صرح فى مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدقات.
ونستعرض في هذا التقرير كيفية إخراج الزكاة والصدقات لبيت الزكاة، علما بأنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الاستفسارات وهو 15111
بنك مصر
475/199/36 حساب الزكاة، 475/199/49 حساب الصدقات، 380/199/15 حساب الوقف، 475/120/134 حساب الدولار
eg bank
0041-605460-001 حساب الزكاة،
0041-605460-002 حساب الصدقات
0041-605460-003 حساب الوقف
البنك العربي الأفريقي
701610/3924/002 حاسب الزكاة
701610/3924/002 حساب الصدقات
701610/3924/555 حساب الوقف
swift cood : araiegcxazh
البنك الأهلي المصري
14433070811406102022 حساب الزكاة
14433070811406109098 حساب الصدقات
14433070811406101019 حساب الوقف
بنك قناة السويس
2305340 حساب الزكاة
2305340 حساب الصدقات
2305340 حساب الوقف
swift coode: sucaegcxgiz
البنك التجاري الدولي
1000303/41/637 حساب الزكاة بالجنيه
1000303/41/699 حساب الزكاة بالدولار
swift coode : cibeegx001
البنك الأهلي القطري
20317211269 حساب الزكاة بالمصري
20317211321 حساب الصدقات بالمصري
20317742365 حساب الوقف بالمصري
20318070526 حساب الصدقات بالدولار
20318061442 حساب الزكاة بالدولار
20318070530 حساب الوقف بالدولار
swift coode : qnbaegcxxx
بنك بلوم مصر
100000315551 حساب الزكاة
100000315552 حساب الصدقات
100000315553 حساب الوقف
بنك عودة
263179/04 حساب الزكاة
263179/05 حساب الصدقات.