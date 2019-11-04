Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يشرف عليه شيخ الأزهر.. ننشر حسابات بيت الزكاة والصدقات المصري في البنوك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
حسابات بيت الزكاة
حسابات بيت الزكاة والصدقات المصري في البنوك
Advertisements
محمد شحتة
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١ه، يوم ٧ نوفمبر وحتى ٢٥ من نفس الشهر.

وأكد الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.

ويشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى، فضيلة الإمام الأكبر، وهو أكبر صرح فى مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدقات.

ونستعرض في هذا التقرير كيفية إخراج الزكاة والصدقات لبيت الزكاة، علما بأنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الاستفسارات وهو 15111

بنك مصر
475/199/36 حساب الزكاة، 475/199/49 حساب الصدقات، 380/199/15 حساب الوقف، 475/120/134 حساب الدولار

eg bank
0041-605460-001 حساب الزكاة،
0041-605460-002 حساب الصدقات
0041-605460-003 حساب الوقف

البنك العربي الأفريقي
701610/3924/002 حاسب الزكاة
701610/3924/002 حساب الصدقات
701610/3924/555 حساب الوقف
swift cood : araiegcxazh

البنك الأهلي المصري
14433070811406102022 حساب الزكاة
14433070811406109098 حساب الصدقات
14433070811406101019 حساب الوقف

بنك قناة السويس
2305340 حساب الزكاة
2305340 حساب الصدقات
2305340 حساب الوقف
swift coode: sucaegcxgiz

البنك التجاري الدولي
1000303/41/637 حساب الزكاة بالجنيه
1000303/41/699 حساب الزكاة بالدولار
swift coode : cibeegx001

البنك الأهلي القطري
20317211269 حساب الزكاة بالمصري
20317211321 حساب الصدقات بالمصري
20317742365 حساب الوقف بالمصري
20318070526 حساب الصدقات بالدولار
20318061442 حساب الزكاة بالدولار
20318070530 حساب الوقف بالدولار
swift coode : qnbaegcxxx

بنك بلوم مصر
100000315551 حساب الزكاة
100000315552 حساب الصدقات
100000315553 حساب الوقف

بنك عودة
263179/04 حساب الزكاة
263179/05 حساب الصدقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعا للتوسع في مساعدة الفقراء.. شيخ الأزهر يترأس اجتماع بيت الزكاة والصدقات

بمناسبة المولد النبوي.. الإمام الأكبر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة

الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة.. البرلمان الدولي يشيد بجهود دعم السلام العالمي.. ووزير خارجية ألمانيا الجامع والمشيخة

زيادة الإعانة الشهرية لـ مستحقي الزكاة بمناسبة المولد النبوي|تفاصيل

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة

احذفوه حالا .. تطبيق يدمر الهاتف

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

الناس كانت بتخبي عيالها مني كأنه فضائي.. والدة أول طفل بدون أنف توجه رسالة نارية للمتنمرين بابنها.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 4 - 11 -2019.. فيديو

عمر السومة لـ مرتضى منصور: أهلي جدة لن يهبط للدرجة الثانية مع جروس.. فيديو

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

الطحال ده ملهوش لازمة.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة طليقها أحمد سعد.. فيديو

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من فيديو جديد مع محمد صلاح

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية

شاهد.. أغلى فستان زفاف 2020 مرصع بالذهب

أهم الأخبار ..سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة أحمد سعد.. جنش يبكي على الهواء..ترامب يطلب هوية مسرب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب

صدمة.. مصطفى فهمي: على الزمالك أن ينسى لقب نادي القرن السابق

احذر.. خطأ شائع في صلاة الفجر جماعة يبطل صلاة المأموم ويغفله الكثيرون

احذفوه حالا .. تطبيق يدمر الهاتف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. دينا تتألق بإطلالة كاجوال فى كوريا

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها