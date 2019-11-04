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أخبار البلد

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:20 ص
ريهام سعيد وجورج
ريهام سعيد وجورج قرداحى
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أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام فيديو ترد فيه على الإعلامى جورج قرداحي بعد اعتذاره عن سبه لها فى أحد البرامج.

قالت ريهام سعيد: "جورج قرداحي كل اللى قلته أى كلام بتاع انك كنت بتهزر وان البرنامج هزار ، برنامج هزار اطلعوا هزروا على نفسكم متهزروش على الناس ، وانت مكنتش بتهزر والهزار مبيكونش فى كرامة الناس ".

وأضافت ريهام سعيد" فى آخر لقائك بس الجزء مَش منتشر اوى قلت "انتى قليلة الأدب" ، مفيش حد بيهزر معاك يديك بالجزمة ويقولك انت قليل الأدب ، ولو هزارك كده فهو خارج عن نطاق الأدب والأخلاق والاحترام والنخوة والرجولة ".

وتابعت ريهام سعيد: " لما تهزر مره مبتهزرش علّيا انا محدش هاننى حتى لما اتحقق معايا فى المجلس الاعلى للإعلام كان باحترام ، وانت بتقول أنا مَش متابعها ومشفتش الحلقة يبقى ليه وعلى كلامك انا مَش اديت الموضوع اكبر من حجمه أنا اديتك انت أكبر من حجمك ".

واستطردت ريهام سعيد: "بقالك كتير محدش بيجيب سيرتك اصلا والناس نسيتك ، ورجعوا اتكلموا عليك تانى لما انا رديت عليك ، وانت مَش معقول كبرت كده ومتعرفش ثقافة الاختلاف ".

وأكملت ريهام سعيد: " كلامى فى الحلقة كان بلسان مرضى السمنة فوق ال٣٠٠ كيلو اللى مهددين بالموت وعندهم قرح فراش وعايزين ونش ينقلهم ، والنَّاس اللى بتقول انه اعتذر لا هو قال المسامح كريم وانا مَش كريمة ومش بسامح لأنك قصدت تهيننى".

وتابعت: "انك تقول واحدة تضرب بالجزمة وقليلة الادب معرفش حصلك ايه وشاكة فيك الصراحة مَش ممكن تكون طبيعى ، وكل الناس اللى بتحبنى وبتكرهنى اتصدمت فيك وكانوا فاكرينك شخصية تانية خالص ".
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