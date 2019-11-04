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أخبار البلد

منتجة في BBC: نتلقى مليون تعليق سنويا منها 250 ألف شكوى من أخطاء

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
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اماني نوار
أكدت دينا الدمرداش كبير المنتجين في بي بي سي على دور الجمهور في تصحيح أخطاء المؤسسات الإعلامية مما يؤدي ذلك إلى تحسن أوضاع الصحافة والمحتوى

واضافت دينا - في ورشة المراجعة والصحافة الجيدة - "كيف تتحسن الصحافة بفضل الاستماع للجمهور والزملاء في العصر الرقمي"، التي تأتي ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية .

واوضحت دينا ان بي بي سي تتلقى مليون تعليق سنويا من الجمهور على أخبارها، بينها 250 ألف شكوى من أخطاء أو عدم تناول جيد للأخبار، علاوة على تلقيهم نحو 3 آلاف اتصال واستفسار في اليوم عما يتم تناوله من أخبار ومعلومات، موضحة أنّ الجمهور يساهم بشكل كبير في تحسين الصحافة ويساعد المؤسسات على تصحيح أخطائها، وأنّه من حق المواطن البريطاني أن يشكو بي بي سي أمام 4 جهات، وتحقق بي بي سي في الشكاوي.

كما أكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير الإعلامية وبينها الحيادية وتصحيح الأخطاء إذا وقعت المؤسسة في ذلك، وتوخي الدقة وتناول الموضوع بأكثر من طرف وجانب لا تشمل العنصرية.

وانطلق منتدى مصر للإعلام في نسخته الأولى العام الماضي، ويعني المنتدى بدعم وتنمية وتطوير صناعة المحتوى في مؤسسات الإعلام في مصر والمنطقة، وخلق مجال للتشارك وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه وسائل الإعلام، وعرض تجارب إعلامية عالمية عن الإبداع في الإعلام والاتصال.
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