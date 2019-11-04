بعد تصريحات مرشد إيران..بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، اتصالات هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وبحسب "العربية"، ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وكذلك التطورات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار.





وأشارت القناة إلى أن ماكرون كان قد تعرض إلى هجوم يوم الأحد من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن الرئيس الفرنسي الذي قال إن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستحل المشاكل، "إما ساذجة للغاية أو متواطئة مع الولايات المتحدة".



