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حوادث

إصابة شاب فى تصادم بين دراجة بخارية وميكروباص بميت سلسيل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب شاب بإصابات خطيرة نتيجة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بميت سلسيل.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية بميت سلسيل وإصابة قائد الدراجة البخارية باصابات خطيرة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين ان الحادث وقع بين السيارة رفم د ط ع ٩١٧٢ قيادة محمد ا ا ع ٣٦ عاما سائق الدراجة البخارية رقم د أ ص ٢٧٨٤ قيادة اسلام ا ي ١٦ عاما مما ادى لاصابة قائد الدراجه بنزيف بالانف والفم والاذن وارتجاع بالفم وجرح قطعى بالفك السفلى وتم نقله لمستشفى ميت سلسيل ولسوء حالته تم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧٥١ جنح مركز شرطة ميت سلسيل واخطرت النيابة والتى امرت بالتحفظ على السيارة والدراجه وسؤال المصاب فور سماح حالته.
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