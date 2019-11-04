القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أصدرته اليوم، أنه فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :



- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير ( 115) عربة دفع رباعى "9 على الإتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى".





- القضاء على 77 فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على 65 قطعه سلاح مختلفة الانواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيرى شديدى الخطوره .



- إكتشاف وتفجير (376) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير (2) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.



- ضبط وتدمير (33) سيارة ، و (93) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الاعاشة خاصة بالعناصر الارهابية.



- القبض على (61) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :



- ضبط (13) بندقية مختلفة الأنواع و (48) خزنة و مسدس و 3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جرام من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جراممن مادة الأفيون و (1,579,890) قرص مخدر



- واكتشاف وتدمير (2) مزرعة بانجو و(3) مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط عدد (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب .



كما تم ضبط (22) أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط عدد (1242) كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (4707) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط (3) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية .



- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و(2) جندى أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .



وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم .