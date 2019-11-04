الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وتبين أنهما (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وثالث العريش بشمال سيناء)، حيث يقوم أحدهما بتجهيز المواد الكيميائية والخامات والأواني اللازمة فى تصنيع مخدر الهيروين الخام، بينما يقوم الثانى بترويج المنتج النهائى من ذلك المخدر على عملائهما بالبلاد.



وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات فى أحد الأكمنة التى أعدت لضبطهما بالقرب من مسكن الأول، وبتفتيشهما والسيارة والمسكن والمخزن الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.



وتم ضبط 6000 قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (50 جرام)، و10 أقراص مخدرة لعقار "الترمادول"، و"23 برميل، 5 أكياس" لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع والتى تستخدم فى عملية التصنيع وزنت "485 كيلو جرام"، و "19 زجاجة ، 13 جركن" لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع المستخدمة فى عملية التصنيع، ومبلغ مالى قدره 190 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، و2 ميزان حساس .



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، وأيدا ما جاء بالتحريات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها أو جلبها وتهريبها وترويجها.